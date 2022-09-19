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Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

19.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalarda konaklayan göçerler için hava sıcaklığının düşmesiyle memleketlerine dönüş yolculuğu başlıyor.

Yaz döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerden hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla Karlıova'daki yaylalara gelen göçerler günlerce sürecek dönüş yolculuğu için hazırlıklarını yapıyor.

Yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren göçerler, eşyalarını toplayarak havaların serinlemesiyle merkeze yakın ovalara yerleşti.

Burada yaklaşık bir hafta konaklayacak göçerler, hayvanlarının da kaldıkları ovaya ulaşmasıyla memleketlerine dönmek için yola çıkacak.

Göçerlerden Mustafa Akalın, gazetecilere, havaların ısınmasıyla Diyarbakır'dan Karlıova'ya geldiklerini belirterek, 3-4 ay yaylada kaldıklarını söyledi.

Dönüş yolculuğu için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Akalın, "Havalar da soğuduğu için dönmek zorundayız. Çocuklarımızın da okula gitmesi gerekiyor." dedi.

Haci Akalın da kış aylarını Elazığ ve Şanlıurfa'da geçirdiklerini yaz aylarında ise Karlıova ilçesindeki yaylalara geldiklerini ifade etti.

Akalın, Elazığ'a döneceklerini anlatarak, göçerlerden bazılarının Şanlıurfa'ya bazılarının ise Diyarbakır'a gideceğini belirtti.

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Göçerler günler sürecek zorlu dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

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