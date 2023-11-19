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  4. Göğüslerini büyüttüğü için tepki çekmişti! Megan Fox derin dekoltesiyle poz verdi

Göğüslerini büyüttüğü için tepki çekmişti! Megan Fox derin dekoltesiyle poz verdi

19.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Megan Fox göğüslerini büyüterek herkesi şaşırtmıştı. Son dönemde estetikleri yüzünden eleştirilen Fox derin göğüs dekoltesiyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Meslektaşı ve üç çocuğunun babası Brian Austin Green ile 11 yıllık evliliğini 'Midnight In The Switchgrass' filminin setinde tanıştığı şarkıcı Machine Gun Kelly (MGK) için bitiren oyuncu Megan Fox, son dönemde yaşadığı 'çılgın' ilişkiyle sık sık gündeme geliyor.


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HAYRANLARI BEĞENMEMİŞTİ

Nişanlısıyla bir ayrılıp bir barışan Megan Fox özel hayatının yanında estetikleriyle de gündemde. Megan Fox geçtiğimiz aylar küçük implantlarını devasa bir hale getirdi. "Vücuduna pek uygun bulunmayan" silikonlarıyla eleştirilen Megan Fox ise halinden memnun.
Sık sık dekoltesini paylaşan oyuncu yine adından söz ettirdi. Megan Fox, 21,6 milyon takipçisi için Instagram'da günler sonra paylaşım yaptı.
37 yaşındaki oyuncu göğsü neredeyse elbisenin dışına taşacak şekilde, dekolteli, beyaz, asimetrik bir Mugler elbise ile GQ's Man of the Year gecesine katılarak dikkatleri üzerine çekti.
Megan Fox'un hayranları oyuncunun silikonlarını yine abartı buldu ve eski haline dönmesi gerektiğine dair yorumlar yaptı.
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