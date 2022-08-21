Gökhan Çıra'dan boşanmak için gün sayan Selin Ciğerci'den bikinili dans şov! Havuz başında aşka geldi

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'dan boşanmak için adli tatilin bitmesini bekliyor. Çift, Bir süre önce yaptığı açıklamada "İki kez denedik, olmadı" ifadelerini kullanan Selin Ciğerci, ile Gökhan Çıra ayrı yerlerde tatil yapıyor. Gökhan Çıra ile boşanmaya karar verdiklerini duyuran Selin Ciğerci bir süre önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyle görüntülenmişti. Yaklaşık 1 haftadır hasta olan ünlü fenomen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
SELİN CİĞERCİ'NİN HAVUZ BAŞINDA YAPTIĞI DANS OLAY OLDU
Tatili sırasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişiyle görüntülenmesi nedeniyle yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Selin Ciğerci, şu sıralar verdiği pozlarla dikkat çekiyor.
Yaz tatilinin keyfini çıkaran ünlü fenomen Selin Ciğerci, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
1 haftadır hasta olduğunu ifade eden Ciğerci havuz başında dans ederek takipçilerini şaşırttı.
Ünlü fenomen daha sonra havuza girerek serinledi.
İşte Selin Ciğerci'nin olay olan paylaşımı:
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