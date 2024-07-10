MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Türkmen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Rona'yı görenler çok şaşırdı! 'Annesinin kopyası'

Gökhan Türkmen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Rona'yı görenler çok şaşırdı! 'Annesinin kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.07.2024 11:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatı Katı, Aşk, Büyük İnsan, Mahşer, Sen İstanbul'un gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gökhan Türkmen 10 yıldır Sinem Aksoy ile mutlu bir evlilik yaşıyor. İki kız babası olan Gökhan Türkmen'in gözlerden uzak büyüttüğü Nil Rona büyüdü ve kocaman oldu. Ünlü ismin kızını görenler çok şaşırdı.

MYNET- Kendine has tarzı ve dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi olan Gökhan Türkmen şimdi de kızı Nil Rona'yla gündemde.

GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜ

10 yıldır Sinem Aksoy ile mutlu bir evliliği olan Gökhan Türkmen kızları Nil Rona ve Leyla Ada'yı gözlerden uzakta büyüttü.

kızları 4

Önceki gün verdiği konser sonrası kızı Nil Rona ile kamera karşısına geçen Gökhan Türkmen kızının şarkı sözleri yazdığını söyledi.

kızı 1

ANNESİNE BENZETİLDİ

Gökhan Türkmen'in kızı Nil Rona'yı görenler ise 'annesinin kopyası', 'aynı annesi' gibi yorumlar yaptılar.

KIZI 2

Express

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Türkmen
En Çok Okunan Haberler
Hakkari’de çekilen bu görüntü endişe yarattı!

Hakkari’de çekilen bu görüntü endişe yarattı!

Murat Kurum gelir gelmez o ismi görevden aldı!

Murat Kurum gelir gelmez o ismi görevden aldı!

Havalimanında büyük skandal: Çalışanlar her şeyi itiraf etti

Havalimanında büyük skandal: Çalışanlar her şeyi itiraf etti

Türkiye'nin dev sanayi şirketi için iflas kapıda: 2 ay ek süre verildi!

Türkiye'nin dev sanayi şirketi için iflas kapıda: 2 ay ek süre verildi!

14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

10 yıl çalışanla 26 yıl çalışanın emekli aylığı aynı

10 yıl çalışanla 26 yıl çalışanın emekli aylığı aynı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.