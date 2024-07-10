Gökhan Türkmen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Rona'yı görenler çok şaşırdı! 'Annesinin kopyası'

MYNET- Kendine has tarzı ve dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi olan Gökhan Türkmen şimdi de kızı Nil Rona'yla gündemde.

GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜ

10 yıldır Sinem Aksoy ile mutlu bir evliliği olan Gökhan Türkmen kızları Nil Rona ve Leyla Ada'yı gözlerden uzakta büyüttü.

Önceki gün verdiği konser sonrası kızı Nil Rona ile kamera karşısına geçen Gökhan Türkmen kızının şarkı sözleri yazdığını söyledi.

ANNESİNE BENZETİLDİ

Gökhan Türkmen'in kızı Nil Rona'yı görenler ise 'annesinin kopyası', 'aynı annesi' gibi yorumlar yaptılar.



