Gökhan Türkmen'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Nil Rona'yı görenler çok şaşırdı! 'Annesinin kopyası'

Çatı Katı, Aşk, Büyük İnsan, Mahşer, Sen İstanbul'un gibi dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gökhan Türkmen 10 yıldır Sinem Aksoy ile mutlu bir evlilik yaşıyor. İki kız babası olan Gökhan Türkmen'in gözlerden uzak büyüttüğü Nil Rona büyüdü ve kocaman oldu. Ünlü ismin kızını görenler çok şaşırdı.
MYNET- Kendine has tarzı ve dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesi olan Gökhan Türkmen şimdi de kızı Nil Rona'yla gündemde.
GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜ
10 yıldır Sinem Aksoy ile mutlu bir evliliği olan Gökhan Türkmen kızları Nil Rona ve Leyla Ada'yı gözlerden uzakta büyüttü.
Önceki gün verdiği konser sonrası kızı Nil Rona ile kamera karşısına geçen Gökhan Türkmen kızının şarkı sözleri yazdığını söyledi.
ANNESİNE BENZETİLDİ
Gökhan Türkmen'in kızı Nil Rona'yı görenler ise 'annesinin kopyası', 'aynı annesi' gibi yorumlar yaptılar.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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