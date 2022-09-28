YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

28.09.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık için cenaze töreni düzenlendi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Donanma Komutanlığındaki törene, Vali Seddar Yavuz, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Gölcük Kaymakam Vekili Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehidin babası Fikri ve annesi Safiye Bıyık ile askeri erkan katıldı.

Tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Daha sonra Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı bir konuşma yaptı.

Şehit Enes Bıyık'ın cenazesi, dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a uğurlandı. Bıyık'ın cenazesinin, Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında dün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, yaralanan bir askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı belirtilmişti.

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan Enes Bıyık için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:56
İkindi
16:16
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Love Island'da birlikte yarışmışlardı! Şimdi üvey kardeşler

Love Island'da birlikte yarışmışlardı! Şimdi üvey kardeşler

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

İşte teknoloji milyarderlerinin gizli kaçış planı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.