Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesinin yolundan gidiyor.
Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, 20 yaşındaki oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumladı.
Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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