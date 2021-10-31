MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

31.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere'nin annesi gibi müzisyen olduğunu duyanlar şaşırıyor. Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesinin yolundan gidiyor.

244628514_584228956356876_6014027601898943921_n

Seher Dilovan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Alan Dere, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
247478314_256967223035358_90076036547684972_n

Halk müziği sanatçısı Seher Dilovan, 20 yaşındaki oğlu Alan Dere'nin ses getiren şarkısı 'Tadım Tuzum'u yeniden yorumladı.

243708597_284247096643035_4555046024234248403_n

Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, annesine olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı adam koyunlarının ağılında ölü bulundu! Şoke eden iddia

Yaşlı adam koyunlarının ağılında ölü bulundu! Şoke eden iddia

Sosyal medyada 'muz yiyerek' paylaşım yapan 8 Suriyeliye gözaltı

Sosyal medyada 'muz yiyerek' paylaşım yapan 8 Suriyeliye gözaltı

Kazılarda bulundu! Bin yıldan eski ama hiç bozulmamış

Kazılarda bulundu! Bin yıldan eski ama hiç bozulmamış

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

Meteorolojiden 13 il için sarı uyarı

Meteorolojiden 13 il için sarı uyarı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Aşk iddiaları sonrası ilk açıklama geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.