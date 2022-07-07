Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Şahin, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 14 Haziran'da partiden ihraç edilmişti.

Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin'in ifadesi alındı

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