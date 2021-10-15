Görme engelli yönetici, makam aracı bisikletle diğer engellilere örnek oluyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlılar Şubesinin görme engelli müdürü Yusuf Çelebi, hem sağlıklı yaşamak hem de farkındalık oluşturmak için makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Sabahları takım elbisesiyle şoförünün kontrolündeki çift kişilik "makam bisikleti" ile evinden ayrılıp belediyedeki görevine gelen Çelebi, kurum ziyaretlerine de bisikletiyle gidiyor.

Engellilerin diğer bireyler gibi toplumun her alanında yer alması için çalışmalarını sürdüren Çelebi, gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir kent bırakmak için pedal çeviriyor.

Yaklaşık 3 yıldır kullandığı makam bisikletinden vazgeçmeyen Çelebi, engelliler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesi bisiklet kullanmaya teşvik ediyor.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı da olan Yusuf Çelebi, AA muhabirine, bisiklet kullanmanın öneminden bahsetti.

Yaklaşık 3 yıldır bisiklet kullanmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Çelebi, "Ben de çocukluğumdan beri bisiklet kullanmayı çok isterdim. Hep heveslenmiştim, 3 yıldır da bisiklet kullanıyorum. Hem spor yapmış oluyorum hem herkes gibi hakkımı kullanmış oluyorum. Ayrıca bisiklet ekonomi anlamında da çevre anlamında da önemli. Son dönemde şehrimizde epey bisiklet kullanan var. Bu anlamda çok doğru tepkiler aldım. Herkes tebrik etti, güzel bir alışkanlık olduğunu söylediler." diye konuştu.

Bisiklet kullanırken kentin mimarisinin çok önemli olduğunu kaydeden Çelebi, "Eğer kentin mimarisini herkese göre tasarlamazsanız yaşlı, çocuk, engelli bisiklet kullanamaz. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kenti tasarlarken herkes bisiklet kullanabilsin diyerek kenti tasarladı. İlimizde de 30 kilometreye yakın bisiklet yolu yaptı. Şehrimiz hem öğrenci şehri hem esnaf şehri hem sanayi şehri hem de engelli şehri oldu. Herkesin bisiklet kullanabileceği bir il oldu." ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanmanın gelecek kuşaklara temiz bir şehir bırakmak için gereklilik olduğunu vurgulayan Çelebi, şunları söyledi:

"Bisiklet kullanmanın en güzel yönü, sporla beraber trafik yoğunluğunu azaltıyorsunuz ve hava kirliliğini önlemiş oluyorsunuz. Aşırı sıcaklar ve hava kirliği nedeniyle çölleşme oluyor ve insanlar zarar görüyor. Bisiklet kullandığınız zaman egzoz dumanları olmaz, kimyasal yayılmaz, hava kirliği olmaz. Bu vesileyle temiz havayla, bol oksijenle çocuklar, insanlar daha rahat yaşamış olur. Daha yeşil bir kent çocuklarımıza bırakmak zorundayız. Çevre çok önemli, temiz hava çok önemli. Benzin, mazot kullanıyorsunuz kimyasal madde bırakıyor ve bunların tümü hava kirliliğine neden oluyor. Bisiklette hava kirliliği, gürültü olmaz ve spor yapmış oluyorsunuz. Tümüyle bisikleti tavsiye ederim. Gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel bir şehir ve temiz hava bırakmak adına bisikleti örnek olmak için kullanıyorum. Bunun yanında ekonomik olarak da bisiklet kullanmak önemli. Dünyada artık enerjinin ne kadar fiyatının yükseldiğini görüyorsunuz, ne kadar bisiklet kullanırsanız o kadar ülkenize ekonomik anlamda katkı sağlamış olursunuz."

Gaziantep'in bisiklet konusunda öncü şehirlerden olduğunu ifade eden Çelebi, bisiklet kullanmaya başladıktan sonra birçok idareciye, yöneticiye örnek olduğunu ve kentte de çift pedallı bisikletlerin çoğaldığını kaydetti.

- Örnek alan vatandaşlar bisikletli yaşamdan memnun

Görme engelli Ender Ökten de "tandem" (çift pedallı) bisikletleri Çelebi'den gördüklerini ifade ederek, "Görme engelli ile görenin aynı anda pedallayabileceğini, hayatı paylaşabileceğini gördük ve bu sürece bu şekilde başladık. Gayet eğlenceli, güzel zamanlar geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bisiklete binerek çevreyi daha iyi tanıdığını belirten Ökten, "Bisikletle daha iyi gezme imkanımız oldu. Hep yaya ve bastonla gezdiğimiz sokakları bisikletle gezdik. Trafiğe katılma duygusunu hissettik, doğayı yaşadık, daha uzak yerlere gidebildik. Daha çok sosyalleştik, çevremizi daha çok geliştirdik, bir çok insanlarla tanıştık. Bisiklet olmasaydı tanışamazdık." ifadelerini kullandı.

Beden eğitimi öğretmeni Mustafa Konu ise Çelebi'nin makam aracı olarak bisiklet kullanmasının farkındalık yarattığını söyledi.

Kendisinin de özellikle derslerde öğrencilere bisiklet kullandırdığını belirten Konu, bisikletin çocukların kas gruplarının gelişimi açısından çok faydası olduğunu, bu nedenle onları sıklıkla bisikleti kullanmaya teşvik ettiğini kaydetti.

Kaplan Kardeşler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Dal da Çelebi'nin makam aracı olarak bisikleti kullandığını haberlerde gördüğünü ve etkilendiği belirterek, "Araştırma yaptım, sağ olsun Yusuf Bey bize yardımcı oldu. Bir dernek vasıtasıyla tanıştık, daha sonra görme engelli öğretmen arkadaşımla birlikte çift pedallı bisiklet sürmeye başladık. Önce kısa mesafe, sonra 30 kilometreye haftalık sürüşlerimiz oldu." diye konuştu.

Bisikletin doğaya ve tabiata faydalı olduğunu belirten Dal, herkesi bisiklet kullanmaya davet etti.

Ömer Yıl da bisiklete binerek daha sağlıklı bir yaşam sürdüğünü ve çevreyi koruduğunu aktardı.﻿

GAP Görme Engelliler Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Gaye ile ikizi Gamze Katırcı ise okullarındaki çift pedallı bisiklete binmekten mutluluk duyduklarını söyledi.