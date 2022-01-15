Gözlerden uzak büyütüyor! Bergüzar Korel önce Han'la sonra Leyla'yla paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu, Bergüzar Korel, neredeyse her paylaşımıyla gündem oluyor.
Sosyal konulara da duyarsız kalmayan Korel, bu defa gözlerden uzak tuttuğu çocuklarını paylaştı. 2020 yılında dünyaya gelen oğlu Han ile geçtiğimiz Kasım ayında doğan kızı Leyla'yla verdiği pozları art arda paylaşan Korel, hayranlarını heyecanlandırdı.
Çocuklarının yüzünü göstermemeye özen gösteren Korel'in makyajsız güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.
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