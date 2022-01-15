Gözlerden uzak büyütüyor! Bergüzar Korel önce Han'la sonra Leyla'yla paylaştı

Sosyal konulara da duyarsız kalmayan Korel, bu defa gözlerden uzak tuttuğu çocuklarını paylaştı. 2020 yılında dünyaya gelen oğlu Han ile geçtiğimiz Kasım ayında doğan kızı Leyla'yla verdiği pozları art arda paylaşan Korel, hayranlarını heyecanlandırdı.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.