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  4. Gözlerden uzak büyütüyor! Bergüzar Korel önce Han'la sonra Leyla'yla paylaştı

Gözlerden uzak büyütüyor! Bergüzar Korel önce Han'la sonra Leyla'yla paylaştı

15.01.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binbir Gece dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Halit Ergenç ile evliliklerinde 12 yılı geride bırakan oyuncu Bergüzar Korel, oğlu Ali'yi 2010'da kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. 2020 yılında da ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getiren Korel, geçen Kasım ayında Leyla'yı kucağına alarak kız bebek sevinci yaşamıştı. Korel, gözlerden uzak tuttuğu çocuklarını Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu, Bergüzar Korel, neredeyse her paylaşımıyla gündem oluyor.

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Sosyal konulara da duyarsız kalmayan Korel, bu defa gözlerden uzak tuttuğu çocuklarını paylaştı. 2020 yılında dünyaya gelen oğlu Han ile geçtiğimiz Kasım ayında doğan kızı Leyla'yla verdiği pozları art arda paylaşan Korel, hayranlarını heyecanlandırdı.

Çocuklarının yüzünü göstermemeye özen gösteren Korel'in makyajsız güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Instagram
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