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Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Ekin Türkmen'den derin dekolteli cesur tercih

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki rolü ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Ekin Türkmen, geçtiğimiz günlerde Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu. Türkmen şimdi de Netflix'in özel gecesinde boy gösterdi. Ünlü ismin derin dekolteli cesur seçimi herkesin dikkatini çekti.

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Ekin Türkmen'den derin dekolteli cesur tercih
Öznur Yaslı İkier

Ekmek Teknesi dizisi ile hafızalara kazınan ve son olarak da Organize İşler: Karun Hazinesi kadrosunda yer alan Ekin Türkmen geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itirafla gündeme gelmişti.

Ekin Türkmen Yılmaz Erdoğan'ın kendisine takıldığını belirterek “Yılmaz Hoca bana, ‘Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim, hiç kullanmıyorsun’ diye şaka yapar.” ifadelerini kullanmıştı.

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Ekin Türkmen den derin dekolteli cesur tercih 1

DERİN DEKOLTESİ OLAY OLDU

Seksapalite çıkışıyla günlerce konuşulan Ekin Türkmen şimdi de Netflix'in özel gecesinde boy gösterdi. Ünlü isim geceye kırmızı derin göğüs dekolteli ve yüksek yırtmaçlı elbisesiyle katıldı.

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Ekin Türkmen den derin dekolteli cesur tercih 2

TÜM BAKIŞLAR ÜZERİNDEYDİ

Kırmızı rengin çarpıcı etkisini tercih eden ünlü isim, görünümünü zarif topuklu ayakkabıları ve ışıltılı el çantasıyla tamamladı. Ekin Türkmen iddialı seçimiyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Seksapalite çıkışıyla gündem olmuştu! Ekin Türkmen den derin dekolteli cesur tercih 3

Türkmen için; 'Her yerden açmış', 'Bu defa olmamış', 'Kim giydiriyor bunları' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

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Netflix Ekin Türkmen organize işler
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