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Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları öncesinde aday kadro açıkladı. Yapay zeka destekli oyuncu takip sisteminin detayları paylaşılırken, 9 gözlemcinin 43 karşılaşmayı canlı izlediği ve 50 kişilik kadro havuzu için 64 rapor hazırlandığı belirtildi. İşte A Milli Takımımız'ın Belçika ve Fransa maçı aday kadrosu.

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde aday kadronun açıklanacağı toplantı gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantı saat 14.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

İŞTE MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU:

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı 1

Kaleci: Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

Orta Saha: Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

"HAK EDEN BURADA OLACAK"

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı 2

Milli Takım'a yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz sistemi kazandırdıklarını belirten Yalçın, kadro hazırlığına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapay zeka destekli oyuncu izleme ve performans analiz sistemini Milli Takım'a kazandırdık. 9 gözlemcimiz 43 maçı canlı izledi. 50 kişilik havuz için 64 rapor elimize geldi. Son kararı biz veriyoruz ama hiçbir oyuncumuzu ve detayı gözden kaçırmak istemiyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin Milli Takımı'nı oluşturmak için buradayız. Hak eden ve katkı yapacak kim varsa burada olacak."

O İSİMLER ÇAĞRILMADI!

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı 3

Son milli takım kadrosunda yer alıp bugün açıklanan kadroya çağrılmayan futbolcular:

Altay Bayındır, Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

"OLUMSUZ HABERLER YAPMAYIN"

Basın mensuplarına da seslenen Yalçın, "Milli Takım her oyuncuya ve her basın mensubuna açık. Burası halkın Milli Takımı. Daha işe başlamadan lütfen olumsuz haberler yapmayın. Tek düşüncemiz başarılı olmak, en doğrusunu yapmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı 4

"YAPAY ZEKA İŞİN FORMALİTESİ"

Yalçın, "Yapay zeka kadroya almak istemediğiniz oyuncuyu kadroya almanızı önerirse ne yapacaksınız?" sorusuna gülerek yanıt verdi.

"Sonuçta kararı veren benim. Yapay zeka işin biraz formalitesi aslında... Kararı verecek olan biziz tabii ki."

"TELEFONU AÇMADILAR" İDDİASINA YANIT

Bazı futbolcuların telefonları açmadığı yönündeki iddiaları reddeden Yalçın, oyuncuların Milli Takım'a gelmek için istekli olduğunu söyledi.

"Doğru bilgileri alıp doğru haber yapalım. Oyuncularımız buraya gelmek için çok istekli. Yeni dönem başlıyor. Birçok oyuncuyla telefonda konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. Asla telefon açmama gibi bir durum yok. Oyuncularımızın hepsi karakterli çocuklar. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek size zarar verir. Burası halkın Milli Takımı."

Yalçın, oyuncu havuzunda 60'a yakın isim bulunduğunu ve 26 futbolcu çağıracaklarını belirtti. Başakşehir'in kalecisini sakatlığı nedeniyle son anda aday kadrodan çıkardıklarını da açıkladı.

BERKE ÖZER İÇİN AÇIKLAMA

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı 5

Berke Özer'in durumuna da değinen Yalçın, "Problemler yaşanabilir, bunlar genç çocuklar. Berke Milli Takım'a gelmek için can atıyor. Berke'yle kimsenin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Kadromuzda olacak" dedi.

SANTRFOR AÇIKLAMASI

Milli Takım'ın oyun planına ilişkin konuşan Yalçın, ligde kalma mücadelesinde Belçika maçının önemine dikkat çekti.

"Santrfor ile oynayacağız, bizim sistemimiz farklı olacak. Uluslar Ligi'nde son dönemde sağlıklı sonuçlar almadık. İki maçımız ve ligde kalma şansımız var. Belçika maçı çok değerli. Sakatlarımız var, sakatlıktan dönenler var. Yüzde 100 olmayanlar var. İyi bir karışım yaptığımızı düşünüyoruz. Fizik olarak hazır isimlerle başlayacağız. İnşallah iyi olacak. Sizden istediğimiz ise bize yardımcı olmanız."

"HİKAYELER HEP YENİDEN YAZILIR"

Yeni döneme ilişkin beklentisini de dile getiren Yalçın, "Hikayeler hep yeniden yazılır, bakalım bizim hikâyemiz nasıl olacak. Bizim Çocuklar ile birlikte bu yolda, bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
son dakika milli takım
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