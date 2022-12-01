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Göztepe Altay maçında kaleciye korner direğini vurmuştu! İfadesi herkesi şaşırttı: Kayınbiraderimi görmeye gidiyordum

01.12.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 15. hafta maçında Göztepe ile Altay'ı karşı karşıya getiren İzmir derbisinde çıkan olaylar, spor camiasını şoka uğratırken, konuk takımın kalecisi Ozan Evrim'in, bir Göztepe taraftarının korner direkli saldırısına uğramıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganın ifadesi ortaya çıkarken o ifade herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Göztepe ile Altay karşı karşıya gelmiş mücadelede yaşanan olaylar sonrası karşılaşma yarıda kalarak tatil edilmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Derbide sahaya atlayan bir taraftar Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile vurarak yaralarken, Altay kalecisi hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşanan olayların ardından vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiş, savcı, korner direğini silah saymıştı.

SİLAHLA BİRDEN FAZLA KEZ...

SİLAHLA BİRDEN FAZLA KEZ...

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli M. N. A, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurgularken, ifadesi de ortaya çıktı.

"KAYIN BİRADERİMİ GÖRMEYE GİDİYORDUM"

"KAYIN BİRADERİMİ GÖRMEYE GİDİYORDUM"

Trt Haber'in haberine göre M. N. A. verdiği ifadede “Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli değildi. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim."

"O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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