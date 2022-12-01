Göztepe Altay maçında kaleciye korner direğini vurmuştu! İfadesi herkesi şaşırttı: Kayınbiraderimi görmeye gidiyordum

SİLAHLA BİRDEN FAZLA KEZ...

Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli M. N. A, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurgularken, ifadesi de ortaya çıktı.