Göztepe Altay maçında kaleciye korner direğini vurmuştu! İfadesi herkesi şaşırttı: Kayınbiraderimi görmeye gidiyordum

Geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Göztepe ile Altay karşı karşıya gelmiş mücadelede yaşanan olaylar sonrası karşılaşma yarıda kalarak tatil edilmişti.
Derbide sahaya atlayan bir taraftar Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile vurarak yaralarken, Altay kalecisi hastaneye kaldırılmıştı.
Yaşanan olayların ardından vuran şahıs, kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiş, savcı, korner direğini silah saymıştı.
Cumhuriyet savcısı mahkemeye sevk yazısında şüpheli M. N. A, Altay kalecisi Ozan Evrim’in hayatı bölgesi olan kafasının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir ‘silahla’ birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurgularken, ifadesi de ortaya çıktı.
Trt Haber'in haberine göre M. N. A. verdiği ifadede “Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli değildi. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbiraderimi görmek istedim."
"O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.