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Göztepe Altay maçında yaşanan olayların ardından ortak açıklama geldi! "İtibar suikasti"

28.11.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında karşılaşan İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ile Altay maçında yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düşerken, karşılaşma olaylar nedeniyle tatil edilmişti. Yaşanan çirkin olayların ardından Altay ve Göztepe kulüpleri ortak bir açıklama yayımladı. İşte detaylar...

Spor Toto 1. Lig’de ezeli rakipler Göztepe ve Altay’ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıkmış, çıkan olaylarda Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durmuştu.

Bu esnada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan’a saldırmış, Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alınmıştı.

Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etmiş, futbolular ve hakemler soyunma odasına girerken maç tatil edilmişti.

Yaşanan bu çirkin olaylar sonrası Altay ve Göztepe Kulüpleri'nden ortak bir açıklamada geldi. Yapılan açıklamada "Dün gece oynanan karşılaşmada Türk sporuna itibar suikasti yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısıyla Türk sporuna itibar suikasti yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz."

"Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın Türk Sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz."

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