Göztepe-Altay maçının ambulans şoföründen şok paylaşımlar! ''Sarı-kırmızı giyen herkes bir gün ölecek''

Altay taraftarı olduğu öğrenilen A.G.'nin, 7 yıl önce, sosyal medya hesabından 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' paylaşımını yaptığı görüldü.
Spor Toto 1'inci Lig'de olaylar nedeniyle 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçı sonrası soruşturma sürerken, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeklerini Gürsel Aksel Stadı'na soktuğu belirlenen özel ambulans şoförü A.G.'nin (25) sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.
Altay taraftarı olduğu öğrenilen A.G.'nin, 7 yıl önce, sosyal medya hesabından 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' paylaşımını yaptığı görüldü.
Polis ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemelerle birlikte işaret fişeklerinin de alındığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerine baskın yaptı. İş yeri sahibi hakkında açılan adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Gözaltındaki 28 kişinin, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece derbideki olaylarla ilgili gözaltı sayısı, 28'e çıktı. İşaret fişeğini ateşleyen Furkan E.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Furkan E.'nin, polise verdiği ifadede, "Pişmanım. Hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi.
Göztepe ile Altay arasında oynanan, konuk takımın kalecisi Ozan Evrim'in, Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın korner direkli saldırısına uğradığı ve Furkan E. (23) tarafından tribüne atıldığı belirlenen işaret fişeğiyle Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı İzmir derbisindeki olaylara ilişkin gözaltı sayısı, 28'e yükseldi. İşaret fişeğini atan Furkan E.'nin ise ifadesi ortaya çıktı. Furkan E.'nin, polise verdiği ifadede, "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi. Polis, patlayıcı ve yanıcı malzemelerin satıldığı iş yerine de baskın düzenledi.
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. İfadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyen Aydın'ın, "Bir anda kendimi kaybettim. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sevk yazısında Nihat Aydın'ın, Altay kalecisi Ozan Evrim'in hayatı bölgesi olan başının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli silahla birden fazla kez vurduğunu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan ele geçirilen işaret fişeği ile meşale, sis bombası ve torpiller, üzerinde parmak izi incelemesi yapıldıktan sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basına gösterildi.