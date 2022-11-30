SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe-Altay maçının ambulans şoföründen şok paylaşımlar! ''Sarı-kırmızı giyen herkes bir gün ölecek''

Göztepe-Altay maçının ambulans şoföründen şok paylaşımlar! ''Sarı-kırmızı giyen herkes bir gün ölecek''

30.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1'inci Lig'de olaylar nedeniyle 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçı sonrası soruşturma sürerken, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeklerini Gürsel Aksel Stadı'na soktuğu belirlenen özel ambulans şoförü A.G.'nin (25) sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Altay taraftarı olduğu öğrenilen A.G.'nin, 7 yıl önce, sosyal medya hesabından 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' paylaşımını yaptığı görüldü.

"SARI-KIRMIZI GİYEN HERKES BİR GÜN ÖLECEK"

"SARI-KIRMIZI GİYEN HERKES BİR GÜN ÖLECEK"

Spor Toto 1'inci Lig'de olaylar nedeniyle 22'nci dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçı sonrası soruşturma sürerken, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeklerini Gürsel Aksel Stadı'na soktuğu belirlenen özel ambulans şoförü A.G.'nin (25) sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Altay taraftarı olduğu öğrenilen A.G.'nin, 7 yıl önce, sosyal medya hesabından 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' paylaşımını yaptığı görüldü.

MALZEMELERİN ALINDIĞI İŞ YERİNE POLİS BASKINI

MALZEMELERİN ALINDIĞI İŞ YERİNE POLİS BASKINI

Polis ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemelerle birlikte işaret fişeklerinin de alındığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerine baskın yaptı. İş yeri sahibi hakkında açılan adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Gözaltındaki 28 kişinin, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İŞARET FİŞEĞİNİ ATAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İŞARET FİŞEĞİNİ ATAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece derbideki olaylarla ilgili gözaltı sayısı, 28'e çıktı. İşaret fişeğini ateşleyen Furkan E.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Furkan E.'nin, polise verdiği ifadede, "Pişmanım. Hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi.

"RASTGELE ATTIM"

"RASTGELE ATTIM"

Göztepe ile Altay arasında oynanan, konuk takımın kalecisi Ozan Evrim'in, Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın korner direkli saldırısına uğradığı ve Furkan E. (23) tarafından tribüne atıldığı belirlenen işaret fişeğiyle Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın yaralandığı İzmir derbisindeki olaylara ilişkin gözaltı sayısı, 28'e yükseldi. İşaret fişeğini atan Furkan E.'nin ise ifadesi ortaya çıktı. Furkan E.'nin, polise verdiği ifadede, "Pişmanım. Fişeği hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi. Polis, patlayıcı ve yanıcı malzemelerin satıldığı iş yerine de baskın düzenledi.

KALECİYE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KALECİYE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. İfadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyen Aydın'ın, "Bir anda kendimi kaybettim. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sevk yazısında Nihat Aydın'ın, Altay kalecisi Ozan Evrim'in hayatı bölgesi olan başının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli silahla birden fazla kez vurduğunu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ele geçirilen işaret fişeği ile meşale, sis bombası ve torpiller, üzerinde parmak izi incelemesi yapıldıktan sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basına gösterildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Altay spor spor toto maçı spor tot spor to

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!

Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.