Göztepe-Altay maçının ambulans şoföründen şok paylaşımlar! ''Sarı-kırmızı giyen herkes bir gün ölecek''

KALECİYE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. İfadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyen Aydın'ın, "Bir anda kendimi kaybettim. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sevk yazısında Nihat Aydın'ın, Altay kalecisi Ozan Evrim'in hayatı bölgesi olan başının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli silahla birden fazla kez vurduğunu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan ele geçirilen işaret fişeği ile meşale, sis bombası ve torpiller, üzerinde parmak izi incelemesi yapıldıktan sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basına gösterildi.