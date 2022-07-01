Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Manchester City altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington'da forma giydi.

Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz