İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Manchester City altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington'da forma giydi.
Dört yıllık sözleşme imzalanan Romal Palmer'a sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu.
Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz