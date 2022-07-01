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Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

01.07.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Manchester City altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington'da forma giydi.

Dört yıllık sözleşme imzalanan Romal Palmer'a sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu.

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Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

Göztepe, Romal Palmer'ı transfer etti

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