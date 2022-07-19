Göztepe, sigorta şirketiyle iş birliği anlaşması yaptı

İZMİR (AA) - Göztepe Spor Kulübü ile Şehrin Sigortacısı, İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinin taraftarına özel sigorta ürünlerinin hazırlanması amacıyla iş birliği yaptı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki iş birliği tanıtım toplantısına, Göztepe Spor Kulübünün eski başkanı Mehmet Sepil ile Mert Grup Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kaya katıldı.

Mehmet Sepil, toplantıda yaptığı konuşmada, Şehrin Sigortacısı'nı bünyesinde bulunduran Mert Grup Sigorta'nın son 3 yıldır spor alanında yatırımlar yaptığını kaydederek, Göztepe camiasına da destek vermek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiğini aktardı.

Taraftara ve kulübe faydalı bir ortak çalışma için hazırlandıklarını ifade eden Sepil, "Bu bizim taraftarımız için, camiamız için, İzmir için çok güzel bir proje. Proje uygulanırken göreceğiz. Ben hem kendi şirketlerim olarak hem Göztepe Kulübü olarak hem şahsım olarak bu projenin en büyük destekleyicilerinden biri olacağım." diye konuştu.

- Göztepe için yeni başlangıç

Sport Republic şirketiyle yapılan anlaşmaya da değinen Sepil, yeni bir başlangıç olacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Sekiz yıl sonra hepinizin bildiği gibi başkanlık görevimi bıraktım. Yeni bir Göztepe'de oluşumu, yeni bir ortaklığın, inşallah diyorum, herkes 'Ne zaman olacak?' diye soruyor ama sonuna çok yaklaştık, hiçbir sorun yok. Bazen bu yanlış anlaşılıyor. Şirketlerin birleşmesi kolay olmuyor. Bunu en hızlı şekilde yürütüyoruz şu anda. En kısa zamanda bunu da sonuçlandıracağız. En ufak bir aksilik yok bununla ilgili. Göztepe her anlamda yeni bir başlangıç yapacak."

Zor bir sene geçirdiklerini, bu zorlukların da kulübe, taraftara, camiaya yeni başlangıç fırsatı verdiğini kaydeden Sepil, "Şu andan sonra hepimizin yapması gereken taraftar, camia, kulübün tek çatı altında, tek bir düşünceyle ileriye bakması." diye konuştu.

- "Taraftarlara uygun seçenek sunulacak"

Mert Grup Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Kaya ise Türk sporuna, futboluna destek vermek istediklerini, bu amaçla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kaya, proje çerçevesinde Göztepe taraftarına yönelik hizmetleri vereceklerini ifade ederek, tamamen Göztepelilere ait bir sigorta ofisi tasarladıklarını aktardı.

Taraftarın sahipleneceği sigorta poliçesi hizmete alacaklarını söyleyen Kaya, "Göztepelilere ait bir sigorta ofisini düşünün. Buradan bir gelir modeli her iki taraf için de geçerli olduğu için burada taraftarımızın satın aldığı ürünlerle kulübümüze maddi manevi bir desteği olacak ama biz burada taraftarımıza bu ürünleri pazarlarken onlar için en uygun seçenekleri sunacağız zaten. Taraftarımız da hem bu semtte açtığımız ofiste sıcak çayını, kahvesini yudumlarken hem kulübüne hem de kendisine destek olmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.