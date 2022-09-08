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Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

08.09.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Tarık Çamdaltransfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki Tarık Çamdal'ın futbola TSV 1860 Münih altyapısında başladığı belirtildi.

Tarık Çamdal'ın daha sonra Eskişehirspor, Galatasaray, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor takımlarının formasını giydiği bildirildi.

Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

Göztepe, Tarık Çamdal'ı transfer etti

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Anahtar Kelimeler:
transfer Göztepe Tarık Çamdal futbol

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