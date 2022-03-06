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Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

06.03.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen ve 103 maden işçisinin öldüğü grizu patlamasında hayatını kaybeden Ali Artırmak'ın 3 oğlu, hala babalarının yasını tutuyor - Aynı işletmede 21 yıl sonra göçükte kalarak yaralanan Metin Artırmak: - "Arkadaşlarımız baba eli öperdi, harçlıklarını alırdı ama biz babasızlığı uzun zaman yaşadık. Evlatları olarak her fırsatta babamızın mezarına gelir, temizlik yapar, dua eder, Kur'an okuruz"

GÖKHAN YILMAZ - Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında babalarını kaybeden 3 kardeş, aradan geçen 39 yıla rağmen onu her ölüm yıl dönümünde mezarı başında özlem ve rahmetle yad ediyor.

Armutçuk'ta 103 madencinin yaşamını yitirdiği patlamada babaları Ali Artırmak'ı çocuk yaşta yitiren kardeşler Metin (44), Şaban (41) ve Nevzat Artırmak'ın (40) yası sürüyor.

Facianın ardından kapanan galerinin, 21 yıl sonra açılması için yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen göçükte kalarak yaralanan Metin, aynı müessesede maden işçisi olan Şaban ve kentte vinç operatörü olarak görev yapan Nevzat Artırmak, sık sık babalarının mezarını ziyaret ediyor, ona dua okuyor.

- "Babasızlığı uzun zaman yaşadık"

Amelebirliği Armutçuk Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak ailece hayatlarını adadıkları madenlerde çalışan işçilere destek olmaya çalışan Metin Artırmak, AA muhabirine, dedeleri Mehmet Artırmak'ın da aynı müesseseden emekli olduğunu söyledi.

Kaybettikleri babalarının eksikliğini her zaman hissettiklerini dile getiren Artırmak, "Arkadaşlarımız baba eli öperdi, harçlıklarını alırdı ama biz babasızlığı uzun zaman yaşadık. Evlatları olarak her fırsatta babamızın mezarına gelir, temizlik yapar, dua eder, Kur'an okuruz." dedi.

Artırmak, madenciliğin kendilerine büyük hatıralar bıraktığını anlatarak, "Yıllar sonra babamın grizudan dolayı vefat ettiği yerde göçükte kaldım. Kaburgalarımda ve ayağımda çatlaklar oluştu. Maden ocağı farklı bir yer, madencilik zor, ağır meslek." diye konuştu.

- "Madenler farklı bir yer, oranın dünyası çok farklı"

Şaban Artırmak da yaş aldıkça, facianın ne kadar büyük olduğunu anlamaya başladıklarını aktardı.

Her şeye rağmen madenciliği sevdiğini dile getiren Artırmak, "'Böyle bir şey nasıl olur, herkesin babası var, bizim neden yok?' düşüncesi bizde çok oldu. Zamanında bize normal bir ölüm gibi geliyordu. Yıllarca bu böyle devam etti, ta ki madenlere girip o duyguyu hissettikten sonra anlayabildik, böyle bir durumla yaşadığımızı anladık. Ölüm her yerde var, her yerde olabilir ama madenler farklı bir yer, oranın hayatı, dünyası çok farklı. Allah razı olsun devletimiz böyle bir imkan sağladı." ifadelerini kullandı.

Nevzat Artırmak ise babasız büyümenin zor olduğunu, ağabeylerinin kendisine babalık yaptığını belirtti.

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

- Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te meydana gelen ve 103 maden işçisinin öldüğü grizu patlamasında hayatını kaybeden Ali Artırmak'ın 3 oğlu, hala babalarının yasını tutuyor - Aynı işletmede 21 yıl sonra g

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

Grizu faciasında kaybettikleri babalarını 39 yıldır dualarla anıyorlar

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