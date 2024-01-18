Gülben Ergen 'Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim' diyerek gözyaşları içinde itiraf etti! 'Bizim bir cinayetimiz var'

Dillere pelesenk olan şarkıları, sahne tarzı, açıklamaları ve fenomenleşmiş sözleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gülben Ergen, Gökhan Çınar’ın YouTube'da yayınladığı Katarsis'in konuğu oldu.



İLK DEFA BU KADAR AÇIK ANLATTI

'Bana Unutmayın ki Hiçbir Şey Olmaz' sözüyle hafızalara kazınan Ergen programda hayatı boyunca yaşadığı zorlukları ve çocukluluğundaki zor anlarını anlattı.

Annesi ve babasıyla ayrılık sürecinde yaşadıklarını anlatan Gülben Ergen abisiyle anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

'Ben 18 yaşındaydım abim 23 yaşındaydı. Benim abim çok güzeldi. Yani onun ölmesi olacak şey değil' diyen Ergen'den yıllar sonra bir itiraf geldi.

'Abimi kaybettiğimde toparlayamadım' diyen Gülben Ergen 'Yıllarca trafik kazası diye geçiştirdim abimi en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu bizim bir cinayetimiz var yani' dedi.