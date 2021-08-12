Güldür Güldür'ün Burcu'su Aylin Kontente bakın aslen nereliymiş! Kadroya geri dönecek mi?

İlk kez 2013 senesinde yayınlanmaya başlanan Güldür Güldür Show'da rol almış olan Aylin Kontente, şimdilerde ekrandan uzakta bir hayat sürüyor. Sevilen isim Güldür Güldü ekibinden ayrılsa da hayatı ve yaşantısı hala yakından takip ediliyor. 2 çocuk sahibi olan Kontente'nin asıl memleketi de ortaya çıktı.