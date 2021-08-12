Güldür Güldür'ün Burcu'su Aylin Kontente bakın aslen nereliymiş! Kadroya geri dönecek mi?

İlk kez 2013 senesinde yayınlanmaya başlanan Güldür Güldür Show'da rol almış olan Aylin Kontente, şimdilerde ekrandan uzakta bir hayat sürüyor. Sevilen isim Güldür Güldü ekibinden ayrılsa da hayatı ve yaşantısı hala yakından takip ediliyor. 2 çocuk sahibi olan Kontente'nin asıl memleketi de ortaya çıktı.
GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN BURCU'SU BAKIN NERELİYMİŞ!
2013 senesinden bu yana ekranlarda olan Güldür Güldür programında 'Burcu' karakterine hayat vermiş olan Aylin Kontente'nin hayatı hakkındaki bilgiler sıklıkla araştırılıyor. Kontente'nin ayrıca nereli olduğu da merak ediliyor.
Programda birlikte rol aldığı arkadaşı Alper Kul ile evlenip dünya evine giren Kontente, 2018 yılında Güldür Güldür ekibinden ayrılmıştı.
2013 yılında ilk çocukları Arel, 2018 yılında da Kaan Leo dünyaya gelmişti.
KAMPÜSİSTAN'DA ROL ALMIŞTI
Sevilen isim, 9 Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü 2003 senesi mezunu. Başarılı oyuncu ayrıca Kampüsistan dizisi ile beraber profesyonel oyunculuk kariyerine başlangıç yapmıştı.
İZMİR'DE DOĞDU!
30 Haziran 1982 doğumlu olan Aylin Kontente İzmir'de dünyaya gelmiştir.
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