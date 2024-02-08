Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla 1 yılda tam 45 kilo verdi! Mide küçültme ameliyatı açıklaması

"HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

"Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz...