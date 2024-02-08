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  4. Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla 1 yılda tam 45 kilo verdi! Mide küçültme ameliyatı açıklaması

Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla 1 yılda tam 45 kilo verdi! Mide küçültme ameliyatı açıklaması

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.02.2024 08:02 | Son Güncelleme:
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‘Güldür Güldür Show’da ‘İbrahim’ karakterini canlandıran oyuncu Rüştü Onur Atilla incecik oldu. Bir yıl içinde 45 kilo veren Rüştü Onur Atilla mide küçültme ameliyatı olduğunu açıklayarak son halini paylaştı.

‘Kavak Yelleri’, ‘Şen Yuva’, ‘Kahve Bahane’, ‘Dedemin Fişi’, ‘Cici Babam’, ‘Hareket Sekiz’ gibi yapımlarda kamera karşısına geçen ve Güldür Güldür ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Rüştü Onur Atilla incecik oldu. Rüştü Onur Atilla son halini paylaştı.


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SON HALİNİ PAYLAŞTI

Evli ve iki çocuk babası olan Rüştü Onur Atilla, kendisine gelen ‘Nasıl zayıfladın’ soruları üzerine son görüntüsüyle ilgili bir açıklama mesajı yayınladı. "365 gün, 45 kilo. Nasıl oldu diye soranlar ve cevap vermediğim için kızanlar da oldu" diyen Atilla şunları yazdı:

"HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

"HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

"Operasyon geçireli tam bir yıl oldu. Bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Fakat bu her ne kadar teknolojisi son noktada bir operasyon olsa da tanınmış birinden etkilenerek çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmamalı. Kimsenin vebalini almak istemem. Hayati tehlikesi olduğunu biliyoruz...

Yine çok temkinli olarak kendi yolculuğumda aldığım bu kararın beni şimdiye kadar mutlu ettiğini söyleyebilirim. Yapın ya da yapmayın demem, diyemem.

Sadece mide küçültme ameliyatı olup zayıflamanın mümkün olmadığını, hayat boyu beslenme alışkanlığı ile birlikte hayatımıza sporu da dahil etmek gerektiğini, kan değerlerinden tutun da birçok kontrolü sık yaptırmak gerektiğini söylemeliyim."

Fazla kilolarını mide küçültme ameliyatı sayesinde verdiğini ama beslenme alışkanlığını da değiştirip spor yaptığını ifade eden oyuncunun son haline beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Rüştü Onur Atilla Oyuncu karakteri
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