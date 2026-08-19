Fenerbahçe resmen duyurdu! Anthony Musaba, Norwich City ile anlaştı

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan satın alınan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Musaba'nın Norwich City'e kiralık gönderildiği duyuruldu. Kulübün açıklamasında
şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."
Transfer Bilgilendirmesi— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2026
Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır.
Futbolcumuza başarılı bir sezon… pic.twitter.com/UWWLjnQDiW
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