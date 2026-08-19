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Fenerbahçe resmen duyurdu! Anthony Musaba, Norwich City ile anlaştı

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp Anthony Musaba’nın İngiltere Championship takımlarından Norwich City’e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe resmen duyurdu! Anthony Musaba, Norwich City ile anlaştı
Metin Yamaner

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan satın alınan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe resmen duyurdu! Anthony Musaba, Norwich City ile anlaştı 1

1 YILLIK KİRALIK GİTTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Musaba'nın Norwich City'e kiralık gönderildiği duyuruldu. Kulübün açıklamasında
şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba’nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz."

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fenerbahçe Anthony Musaba
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