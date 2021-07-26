Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya'nın mayolu pozuna beğeni yağdı! Halk plajından paylaştı...

İlgiyle takip edilen eğlence programı Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile gündeme gelmeye devam ediyor. Programda birbirinden eğlenceli tiplemelere hayat veren Yılmazkaya, mayolu pozuyla sosyal medyada gündem haline geldi. Güzel oyuncunun halk plajından yaptığı tatil paylaşıma beğeni yağdı.

Güldür Güldür Mehtap'ının mayolu pozu şaşırttı!

Sezonlardır yayınlanan ve Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırmış olduğu Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meltem Yılmazkaya, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Sezon sonrası tatil Başarılı oyuncu, sevilen programın sezon finalinin ardından tatile çıktı.

Halk plajından paylaştı Yorucu bir sezon sonrası deniz ve güneşin keyfini çıkaran Meltem Yılmazkaya, denize girmek için halk plajını tercih etti.

Güzel oyuncu, yeşil mayosu ile vermiş olduğu bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı.