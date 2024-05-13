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  4. Gülşen ceketini çıkarıp atınca... Yine sosyal medya onu konuştu

Gülşen ceketini çıkarıp atınca... Yine sosyal medya onu konuştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.05.2024 07:25
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Yeni şarkısını çıkarmak için gün sayan Gülşen cesur sahne kombinleriyle sık sık gündeme geliyor. Gülşen, son konserinde gerek ceketiyle gerek çizmeleri gerekse içine tercih ettiği body'si gündem oldu. Şarkıcı sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Son dönemin iddialı isimlerinden Gülşen son klip çalışmasıyla adından söz ettirmişti. 'Bal' ismini verdiği yeni klibi için fragmanlar yayınlayan ve bu fragmanları müstehcen bulunun şarkıcı son sahnesiyle yine dillere düştü.


Vitrin

DANSI DA GÜNDEM OLDU

Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen eleştirileri pek de umursamıyordu. İddialı seçimleriyle dikkat çeken Gülşen yine sahneye gündem olacak bir seçimle çıktı.

Gülşen ceketi, modaya uygun body'si ve uzun çizmeleriyle dikkat çekti. Şarkıcının bu halini görenler kendini tutamadı.

Gülşen'e "Kıyafetin her yeri dökülüyor", "Kıyafet göz kanatıyor", "Zıbın mı giymiş ya", "Kıyafet emanet duruyor" yorumları yağdı.

Şarkıcının dansları da gündem oldu. Gülşen'in dansları da bir kısım için itici iken bir kısım çok beğendi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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