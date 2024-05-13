Gülşen ceketini çıkarıp atınca... Yine sosyal medya onu konuştu

Son dönemin iddialı isimlerinden Gülşen son klip çalışmasıyla adından söz ettirmişti. 'Bal' ismini verdiği yeni klibi için fragmanlar yayınlayan ve bu fragmanları müstehcen bulunun şarkıcı son sahnesiyle yine dillere düştü.
Sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen eleştirileri pek de umursamıyordu. İddialı seçimleriyle dikkat çeken Gülşen yine sahneye gündem olacak bir seçimle çıktı.
Gülşen ceketi, modaya uygun body'si ve uzun çizmeleriyle dikkat çekti. Şarkıcının bu halini görenler kendini tutamadı.
Gülşen'e "Kıyafetin her yeri dökülüyor", "Kıyafet göz kanatıyor", "Zıbın mı giymiş ya", "Kıyafet emanet duruyor" yorumları yağdı.
Şarkıcının dansları da gündem oldu. Gülşen'in dansları da bir kısım için itici iken bir kısım çok beğendi.