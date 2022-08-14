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Gülşen'in göğüs dekoltesi gündemde... "Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın"

14.08.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenikapı'da konser veren Gülşen yine adından söz ettirmeyi başardı. Sahnede LGBT bayrağı açarak dikkat çeken Gülşen'in kıyafeti de oldukça iddialıydı. Göğüslerinin yarısını açık bırakan Gülşen gündemin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Şarkıcı "Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz" diyerek dekoltesini göstermeyi de ihmal etmedi.

Son dönemde sahnedeki tarzıyla sık sık gündeme gelen Gülşen, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sevenleriyle buluştu. Gülşen konsere göğüs ve kalça dekolteli bir kıyafetle çıktı. Bu kıyafet sosyal medyada gündeme bomba gibi düştü ve Gülşen sevenleri ikiye böldü.

Gülşen ise göğüs dekoltesini sahnede göstererek ilginç bir yoruma imza attı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN SÖZLER

Şarkı aralarında izleyicilerle sohbet eden Gülşen, kıyafetleri nedeniyle sık sık eleştirilmesiyle ilgili de konuştu.
Sosyal medyada yayılan ve gündem olan açıklamada, transparan kırmızı bir bluz ve kalça dekolteli pantolon ile sahneye çıkan Gülşen, göğüslerini göstererek şunları söyledi:

"Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın."
Gülşen'in sözleri alanda alkış aldı. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar bu sözlere "Ne gereksiz yorumlar" dese de bazı kullanıcılar ise "Doğru" diyerek destek verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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