Gülşen'in makyajsız hali hayrete düşürdü! Görenler tanımakta güçlük çekti

Ünlü şarkıcı Gülşen, gerek sahne kıyafetleri gerek sahnede yaptıklarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Bir hayranına yaptığı kucak dansıyla çok konuşulan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserinde erkek görevlinin omzuna çıkıp şarkı söylemişti.

İddialı sahne kıyafetleriyle zaman zaman eleştirilere maruz kalan güzel şarkıcının son konserinde giydiği kıyafet hayranları tarafından beğenilmemişti.

Ünlü şarkıcı önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.



Snob Magazin’in haberine göre; 45 yaşındaki Gülşen, makyajsız ve rahat giyim tarzıyla sevenlerini şaşırttı.



Gözlük takmaya başlayan Gülşen'in, parmak arası terlik giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

"ÖZEL BİR İŞİM VAR"

Sahnede tercih ettiği kıyafetlerin aksine sokakta salaş bir görüntü çizen Gülşen, "Özel bir işim olduğu için Nişantaşı'na geldim.



Şu an burası çok kalabalık. Müsait olduğum bir gün sizinle daha detaylı konuşacağım" dedi.