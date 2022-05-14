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  4. Gülşen'in makyajsız hali hayrete düşürdü! Görenler tanımakta güçlük çekti

Gülşen'in makyajsız hali hayrete düşürdü! Görenler tanımakta güçlük çekti

14.05.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı sahne kıyafetleri ve politik çıkışlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen (45), Nişantaşı'nda makyajsız bir şekilde kameralara yakalandı. 45 yaşındaki şarkıcının makyajsız hali görenleri hayrete düşürdü.

Ünlü şarkıcı Gülşen, gerek sahne kıyafetleri gerek sahnede yaptıklarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

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Bir hayranına yaptığı kucak dansıyla çok konuşulan 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserinde erkek görevlinin omzuna çıkıp şarkı söylemişti.

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İddialı sahne kıyafetleriyle zaman zaman eleştirilere maruz kalan güzel şarkıcının son konserinde giydiği kıyafet hayranları tarafından beğenilmemişti.

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Ünlü şarkıcı önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Snob Magazin’in haberine göre; 45 yaşındaki Gülşen, makyajsız ve rahat giyim tarzıyla sevenlerini şaşırttı.
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Gözlük takmaya başlayan Gülşen'in, parmak arası terlik giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

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"ÖZEL BİR İŞİM VAR"

Sahnede tercih ettiği kıyafetlerin aksine sokakta salaş bir görüntü çizen Gülşen, "Özel bir işim olduğu için Nişantaşı'na geldim.

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Şu an burası çok kalabalık. Müsait olduğum bir gün sizinle daha detaylı konuşacağım" dedi.

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ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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