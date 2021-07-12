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  4. Gülşen kimdir? Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülşen kaç yaşında ve nereli?

Gülşen kimdir? Türk pop müziğinin sevilen ismi Gülşen kaç yaşında ve nereli?

12.07.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop müziğinin başarılı ismi Gülşen, son zamanlarda merak edilen isimler arasında bulunuyor. 45 yaşında olan Gülşen, giydiği kıyafetler ve söylediği sözlerle gündem olmaya devam ediyor. Başarılı şarkılara imza atan sanatçı, sahne performansıyla da göz dolduruyor. Gülşen’in müzik kariyerini ve hayatını merak eden birçok kişi, “Gülşen kimdir? Sorusunun yanıtını arıyor. İşte Trük müziğinin sevilen ismi Gülşen hakkında merak edilenler…

Müzik kariyerinin yanında, müzik eleştirmenlerinden de tam not alan Gülşen, şarkı yazarlığında da öne çıkan isimler arasında bulunuyor. Gülşen bugüne kadar Altın Kelebek başta olmak üzere birçok ödüle de layık görüldü. 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile hayatını birleştiren Gülşen, müzik piyasasının önde gelen başarılı isimleri arasında bulunuyor. Özellikle sahne şovları ile dikkat çeken sanatçının hayatı ise merak ediliyor.

Gülşen kimdir?

Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen, 29 Mayıs 1976 İstanbul doğumludur.
İstanbul Çapa’da doğup büyüyen Gülşen, liseyi Şehremini Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Liseden sonra ise lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Konservatuarı’nda tamamlamıştır. Ancak eğitimi sırasında geçimini sağlamak için barlarda da çalışmıştır. Bu sebeple eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.
1995 tarihinde ise sahne aldığı bir barda keşfedilmiş ve albüm teklifi almıştır. Daha sonra ise Raks Müzik ile bir albüm anlaşması yapmıştır.
1996’da ise ilk albümü olan ‘Be Adam’ı çıkarmıştır. O dönem büyük bir çıkış yakalasa da, o zamanki eşi Murat Varol ile olan evliliğine daha çok vakit ayırmak istemiş ve bu sebeple birkaç yıl müziğe ara vermiştir.
2004 yılında ise ‘Of… Of…’ albümü ile müzik listelerini alt üst etmiş ve çok daha büyük bir çıkış yakalayarak zirveye oturmuştur. Albümle aynı isme sahip olan çıkış parçasıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü’ne layık görülmüştür.
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Anahtar Kelimeler:
Ozan Çolakoğlu
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