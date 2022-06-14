Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli yağış sonucu tıkanan menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi.

Vali Kamuran Taşbilek, Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta dün, şiddetli yağış nedeniyle yamaçlardan gelen rüsubatın menfezi tıkaması sonucu oluşan derin su birikintisine düşen 19 yaşındaki Efsun Sena Ateş'i kurtaran Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Özgür Akgün, Mücahit Toprak ile Mehmet Tiryaki'yi makamında kabul etti.

Öğrencileri altınla ödüllendiren Taşbilek, şunları söyledi:

"O kadar büyük bir kahramanlık yaptınız ki. Orada bir kardeşinizi görüp anında müdahaleyle annesinin, babasının, o çocuğun yaşayabileceği sıkıntıdan dolayı mağduriyetini siz kahramanlıkla ortadan kaldırırdınız. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Trabzonlu gençler. İşte bu memleketin çocukları böyle. Milletimizin kardeşliği, güzelliği, sevgisi, muhabbeti burada. Hepinizin gözlerinden öpüyorum."

Öğrencilerden Özgür Akgün ise okulda aldıkları eğitimin gereğini yaptıklarını belirtti.

Yoğun sağanaktan dolayı bir yere sığındıklarını anlatan Akgün, "Ardından kızın su birikintisi içerisine düştüğünü gördük. Gördükten sonra müdahale etmeye çalıştık. Zaten işimiz gereği bunu yaptık. Olayın biz de şokundaydık, o karışıklıkta göremedik, ailesi kızlarıyla ilgileniyordu. Vali Bey'le görüştük, o da teşekkürlerini iletti." dedi.

Mücahit Toprak da hiç düşünmeden suya atlayarak Ateş'i kurtardıklarını ifade ederek, "Allah'tan bizim gibi eğitim almış insanlara denk gelmiş. En başta biraz panikledim, sonra dedim ki önümde kimse can vermesin. Kendi güvenliğimi sağladım, direkt atladım suya. Arkadaşımı da karşıda gördüm, ona doğru ittim, o da tuttu çekti." diye konuştu.