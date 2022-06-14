YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi

14.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Mücahit Toprak: - "Allah'tan bizim gibi eğitim almış insanlara denk gelmiş. En başta biraz panikledim, sonra dedim ki önümde kimse can vermesin. Kendi güvenliğimi sağladım, direkt atladım suya"

Gümüşhane'de etkili olan şiddetli yağış sonucu tıkanan menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi.

Vali Kamuran Taşbilek, Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta dün, şiddetli yağış nedeniyle yamaçlardan gelen rüsubatın menfezi tıkaması sonucu oluşan derin su birikintisine düşen 19 yaşındaki Efsun Sena Ateş'i kurtaran Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Özgür Akgün, Mücahit Toprak ile Mehmet Tiryaki'yi makamında kabul etti.

Öğrencileri altınla ödüllendiren Taşbilek, şunları söyledi:

"O kadar büyük bir kahramanlık yaptınız ki. Orada bir kardeşinizi görüp anında müdahaleyle annesinin, babasının, o çocuğun yaşayabileceği sıkıntıdan dolayı mağduriyetini siz kahramanlıkla ortadan kaldırırdınız. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Trabzonlu gençler. İşte bu memleketin çocukları böyle. Milletimizin kardeşliği, güzelliği, sevgisi, muhabbeti burada. Hepinizin gözlerinden öpüyorum."

Öğrencilerden Özgür Akgün ise okulda aldıkları eğitimin gereğini yaptıklarını belirtti.

Yoğun sağanaktan dolayı bir yere sığındıklarını anlatan Akgün, "Ardından kızın su birikintisi içerisine düştüğünü gördük. Gördükten sonra müdahale etmeye çalıştık. Zaten işimiz gereği bunu yaptık. Olayın biz de şokundaydık, o karışıklıkta göremedik, ailesi kızlarıyla ilgileniyordu. Vali Bey'le görüştük, o da teşekkürlerini iletti." dedi.

Mücahit Toprak da hiç düşünmeden suya atlayarak Ateş'i kurtardıklarını ifade ederek, "Allah'tan bizim gibi eğitim almış insanlara denk gelmiş. En başta biraz panikledim, sonra dedim ki önümde kimse can vermesin. Kendi güvenliğimi sağladım, direkt atladım suya. Arkadaşımı da karşıda gördüm, ona doğru ittim, o da tuttu çekti." diye konuştu.

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi

- Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Mücahit Toprak: - "Allah'tan bizim gibi eğitim almış insanlara denk gelmiş. En başta biraz panikledim, sonra dedim ki önümde kimse can vermesin. Kendi güvenliğimi sağladım, direkt atla

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi

Gümüşhane'de menfezde biriken suya düşen genç kızı kurtaran öğrenciler ödüllendirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
02:47
Sabah
04:44
Öğle
12:27
İkindi
16:26
Akşam
20:00
Yatsı
21:49
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.