YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

15.06.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Övündü köyü mevkisinde, Yıldırım Akgül (78) yönetimindeki 34 ZU 0009 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Akgül ile eşi Sare Akgül (75) AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane'de trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
02:46
Sabah
04:44
Öğle
12:28
İkindi
16:26
Akşam
20:01
Yatsı
21:50
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İddialar peşpeşe geldi! O rolü Lady Gaga mı oynayacak?

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.