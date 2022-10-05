YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. GÜNCELLEME 2 - Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

GÜNCELLEME 2 - Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

05.10.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ TEKRAR BAŞLAMASI EKLENDİ

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları sırasında yeniden başladı.

Aksaağaç Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın çıkan alana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 12 arazöz ve 75 personel sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sarp arazide meydana gelen yangın, soğutma çalışmaları sürerken yeniden başladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GÜNCELLEME 2 - Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

YANGININ TEKRAR BAŞLAMASI EKLENDİ

Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

Adana'da kontrol altına alınan yangın bölgesinde yeniden alevler yükseldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana Saimbeyli orman yangını

Adana Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:32
İkindi
15:49
Akşam
18:24
Yatsı
19:39

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

Akan Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Lokman Eczanesi
Seyhan
Başarı Eczanesi
Seyhan
Koçak Eczanesi
Seyhan
Akpınar Eczanesi
Seyhan
Güzin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.