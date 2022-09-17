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  4. GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

17.09.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söndürme çalışmasına 2 uçak ve 10 helikopterle destek sağlanıyor DETAYLAR EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlattı.

Bölgede 150 personelin, 30 arazöz, 3 dozer, 2 uçak ve 10 helikopterle söndürme çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, yangının kızılçam ormanında çıktığını söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirten Şıldak, "İnşallah kontrol edeceğiz. Yerleşim yerlerine yakın ama şu anda risk yok. Mehmetler Mahallesi şu anda risk altında değil ama tedbirliyiz. Arkadaşlar beklemedeler. Rüzgarın kuvvetine, yönüne göre tedbir alabiliriz ama şu anda ona ihtiyaç duymuyoruz." diye konuştu.

GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

- Söndürme çalışmasına 2 uçak ve 10 helikopterle destek sağlanıyor DETAYLAR EKLENDİ

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Balıkesir Kepsut orman yangını müdahale

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