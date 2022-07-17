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GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

17.07.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: - "Orman Bölge Müdürlüğümüz çevre illerden gelen destek unsurlarla birlikte havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan 29 arazöz, 300'e yakın personelle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriyor" - "Karagöz Mahallemiz riskli bir durum yaşadı. Ekiplerimiz karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle buraya sıçramasını önledi" BALIKESİR VALİSİ ŞILDAK'IN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri, yangın söndürme uçakları ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

- "Çevrelemek üzereyiz yangını"

Yangın bölgesine gelen Vali Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalarının devam ettiğini söyledi.

Şu an itibarıyla bir saat öncesine göre daha iyi bir noktada bulunduklarını anlatan Şıldak, şöyle konuştu:

"Zira çok güçlü ve hızlı bir müdahaleyle karadan, havadan yayılımı önlemek ve belli bir alana hapsetmek için arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz çevre illerden gelen destek unsurlarla birlikte havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan 29 arazöz, 300'e yakın personelle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriyor. Çevrelemek üzereyiz yangını. Eğer rüzgarın bugün 30 kilometre hızla esen rüzgarın yangına olan tesiri biraz düşerse ve alandaki arazi çalışmalarımızdaki ekiplerimiz tamamen yangının etrafını çevirmeyi başarabilirse ki bunun için büyük gayret gösteriyorlar. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Karagöz Mahallemiz riskli bir durum yaşadı. Ekiplerimiz karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle buraya sıçramasını önledi. Şu anda başka bir yerleşim alanı üzerinde risk bulunmuyor."

Vali Şıldak, çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Şu anda tekrar ilave olarak hem karadan hem de havadan yeni unsurlar da gelmek üzere. Daha güçlü bir şekilde müdahale olacak. Şu arada birkaç dakika içinde tekrar alan üzerinde yoğun bir su boşaltma yapacak helikopterler. Şu an yakıt ikmali için havalimanındalar. Daha güçlü bir şekilde geri dönecekler." ifadesini kullandı.

GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

- Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: - "Orman Bölge Müdürlüğümüz çevre illerden gelen destek unsurlarla birlikte havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan 29 arazöz, 300'e yakın personelle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriyor" - "Karagöz Mahallemiz riskli

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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