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GÜNCELLEME 2 - Bursa'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

15.10.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde, döşemelik kumaş imalatı yapan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, işçilerin tahliye edildiği fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki yoğun dumandan etkilenen çevre tesislerdeki 10 işçiye ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının çıktığı fabrikanın yanı sıra yakın tesislerdeki ham maddeler alevlerin yayılma riskine karşı işçiler tarafından taşındı.

Yakın ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle alevler, diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alındı.

Çatısı çöken ve büyük hasar oluşan fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da elyaf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da elyaf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da elyaf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da elyaf fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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yangın

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