YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sağanak nedeniyle otobüs terminalinin çatısında çökme meydana geldi

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sağanak nedeniyle otobüs terminalinin çatısında çökme meydana geldi

31.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümü kuvvetli yağış nedeniyle çöktü - Öte yandan, Mudanya ilçesinde meydana gelen selde sürüklenen bazı araçlarda hasar oluştu DETAYLAR VE DİĞER BÖLGELERDEKİ ZARARLAR EKLENDİ

Bursa'da kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Terminalde bulunan park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralının olmadığı bildirildi.

- Çöken çatının altında kalan taksinin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Öte yandan, terminalin çöken çatısının altında kalan taksiden yara almadan çıkan sürücü Musa Şeker, AA muhabirine, terminale getirdiği müşterisi araçtan inerken olayın yaşandığını söyledi.

Müşterisinin bagajlarını indirdikten sonra kendisi sürücü koltuğundayken gürültü duyduğunu aktaran Şeker, şöyle konuştu:

"Bagajı boşaltmak için geri geri yanaşmıştım. Tam o esnada bagajı boşalttım, ücretimi aldım, bagajı kapattı, tam o esnada çatı aşırı suyla beraber çöktü. Ben çıkmış olsaydım altında 2-3 kişi kalacaktı. Aşırı sudan oldu çökme, şimşekten değil. Araba şu an su içinde. Ben patırtıyı duyunca direk koltuğa uzandım. O patırtı geçince de sağ kapıdan çıktım. Yaralı yoktu olay yerinde."

Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

- Kentin çeşitli yerlerinde sel nedeniyle hasarlar oluştu

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken, yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Ayrıca Mudanya ilçesindeki bazı mahallelerde sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan araçlar, banklar, saksılar ve çeşitli malzemeler suda sürüklendi.

İlçedeki bazı bölgelerde de sel suları hasara yol açtı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ayrıca Osmangazi ilçesindeki kırsal Karabalçık Mahallesinde de sel ve taşkın etkili oldu. Selde 2 evi ve tarım arazilerini su bastı. Bazı araçlar da suda sürüklendi.

Gemlik'in Balıkpazarı Mahallesinde ise, sahil bölgelerinde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa-Eskişehir kara yolu üzerindeki Mezitler mevkisinde ise şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Sürücüler bu yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sağanak nedeniyle otobüs terminalinin çatısında çökme meydana geldi

- Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümü kuvvetli yağış nedeniyle çöktü - Öte yandan, Mudanya ilçesinde meydana gelen selde sürüklenen bazı araçlarda hasar oluştu DETAYLAR VE DİĞER BÖLGELERDEKİ ZARARLAR EKLENDİ

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Bursa'da sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:09
İkindi
16:50
Akşam
19:46
Yatsı
21:09
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.