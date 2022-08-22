GÜNCELLEME 2 - Bursa'da şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı

Bursa'da arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarparak şarampole devrilen belediye otobüsündeki 21 kişi yaralandı.

Murat Mutlu idaresindeki 16 VM 145 plakalı kamyonet, Avrupa Konseyi Bulvarı Mehmet Akif Mahallesi civarında arızalanarak sol şeritte durdu.

O sırada arkadan gelen, Serkan A. yönetimindeki 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, kamyonete çarptıktan sonra yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 21'i çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19'u taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Otobüs de çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş yaralıları ziyaret etti

Alinur Aktaş, kazanın ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne giderek, tedavisi süren yaralılarla görüştü.

Ciddi bir yaralanma ve can kaybı olmamasının büyük teselli olduğunu dile getiren Aktaş, "Yaralanan yolcularımız hemen hastanelere kaldırıldı. Çok şükür ciddi yaralanma yok." dedi.

Aktaş, arızalanarak yol ortasında duran kamyondan sakınmak isteyen otobüsün kaza yaptığını hatırlatarak, "Otobüslerimize yol vermeyen, hız yapan araçları uyarmak istiyorum. Toplu taşıma araçlarına öncelik sağlanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu arada kazanın yaşandığı bölgeye döner kavşak yapılmasıyla alakalı ihalemizi gerçekleştirmiştik. En kısa zamanda bu da yapılmış olacak." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, kaza anı belediye otobüsünün yol kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüsün, yolda arızalanan kamyonete çarptıktan sonra savrularak yolun sağındaki bahçeye düşmesi ve ağaçlara çarpması görülüyor. Araç içindeki kamerada ise otobüsteki yolcuların kaza anında savrulması ve yerlere düşerek yaralanması yer alıyor.