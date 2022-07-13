İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor. İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜNCELLEME 2 - Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

- Bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlenen yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor