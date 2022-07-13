YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME 2 - Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 2 - Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

13.07.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlenen yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz, 6 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre, ilçedeki bir çiftlikte işçilerin kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu ve 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

GÜNCELLEME 2 - Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

- Bölgedeki bir çiftlikte kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı belirlenen yangınla ilgili 7 kişi gözaltına alındı YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ VE GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın çeşme

İzmir Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:05
Sabah
05:51
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:43
Yatsı
22:22
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.