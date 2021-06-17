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GÜNCELLEME 2 - HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

17.06.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.

İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığına geldiği, parti çalışanı D.P'yi tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

HDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada da bir süredir partilerinin hedef gösterildiği iddia edilerek, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve bir parti çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

- Cenaze adli tıp kurumuna kaldırıldı

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından D.P'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çok sayıda partilinin bina etrafında toplanması nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

HDP İzmir İl Başkanı Kadir Baydur, parti binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadıklarını, sonu ne olursa olsun partilerine sahip çıkacaklarını belirtti.

- Kınama mesajları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaşanan saldırıyı kınadı.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz."

Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir'imiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız." ifadesini kullandı.

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GÜNCELLEME 2 - HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

CENAZENİN MORGA KALDIRILMASI VE KINAMA MESAJLARI EKLENDİ

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanlığında bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan gözaltına alındı
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