GÜNCELLEME 2 - İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki farklı bölgede çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 11.20'de yangın çıktı.

İhbar üzerine 10 helikopter, 6 uçak, 1 tanker uçağı, 30 arazöz, 6 su tankeri, 7 dozer ve 25 teknik elemanla alevlere müdahale edildi.

Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı bildirildi.

Yangının bölgedeki bazı evlerin ahır ve bahçelerine zarar verdiği, ekiplerin çalışması sonucu evlerdeki alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.

- Doğanbey'de site sakinleri evlerini boşalttı

Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıktaki Doğanbey mevkisindeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Ekipler bu yangına da kısa sürede müdahaleye başladı.

Yangının sirayet etme olasılığı üzerine Doğanbey mevkisindeki Derya Sitesi'nde oturanlar, evlerini boşaltarak sahile indi.

Sitenin çevresinde park halinde bulunan 3 otomobil yandı. 1 araçta da kısmi hasar oluştu.

- Site sakinleri yaşadıkları paniği anlattı

Yangın nedeniyle sahile inen site sakinlerinden Nilgün Hasel, büyük korku yaşadığını söyledi.

Evde odada bulunduğu sırada kokunun farkına vardığını belirten Hasel, "Koku hissedince evi kontrol ettim, ocaklarımız kapalıydı. 'Bir yerde yangın var galiba' deyip terasa çıktım. Trafonun arkasında yoğun bir duman geldiğini gördüm. Komşulara bağırdım, 'Yangın var' çıkın diye. Anında yangın sardı zaten. Herkes evini boşalttı. Sahil kenarına geldik." dedi.

- "Otlar temizlenmiş olsaydı"

Nilgün Hasel'in annesi Ayla Hasel ise site çevresindeki kurumuş otların yangına sebebiyet verebileceğini daha önce tahmin ettiğini dile getirdi.

Ayla Hasel, şu ifadeleri kullandı:

"Dün belediyeden gelen bir beyefendiye, 'Bakın burası çok feci hep ot, biri geçerken bir sigara atsa burası nasıl yanar biliyor musunuz? Burada bir tane insan kalmaz' demeye kalmadı, bugün sabah gözümü açtığım anda yangınla karşılaştım ve çok üzüldüm. Belki bu otlar belediyece daha evvelden temizlenmiş olsaydı, bu kadar olmazdı."

Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.