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  4. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de Tarkan konseri için kurulurken çöken sahne kaldırılıyor

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de Tarkan konseri için kurulurken çöken sahne kaldırılıyor

08.09.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SÖKÜM İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama programı kapsamında sanatçı Tarkan'ın konser vermesi için hazırlanırken çöken ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan sahnenin sökümüne başlandı.

Tarkan'ın vereceği konser için prodüksiyon ekibi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan ve dün gece işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken sahne için bölgeye vinç ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları getirildi.

Sahnenin kurulmasında çalışan teknik ekip, merdivenli itfaiye aracı ile platformun üstüne çıkarak inceleme yaptı.

Daha sonra durum değerlendirmesi yapan ekip, platformun olası bir kazaya mahal vermemesi için vinçler aracılığıyla sabitlenerek güvenlik önlemi alınmasına karar verdi.

Platformu sabitleyen ekip, sabah saatlerinden itibaren sahnenin sökümüne başladı.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesince Tarkan'ın sahne alacağı alanın yeniden belirlenmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.

GÜNCELLEME 2 - İzmir'de Tarkan konseri için kurulurken çöken sahne kaldırılıyor

SÖKÜM İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI EKLENDİ

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

İzmir'de etkinlikler için kurulan sahne çöktü

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İzmir Tarkan konser 9 eylul platform

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