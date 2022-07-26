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GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

26.07.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: - "Hamdolsun olumsuz bir haber almadık" DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Bu arada, depremin ardından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'nde tarama faaliyetlerine başlandı. Şu ana kadar bölgeden herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı bildirildi.

Depremin ardından bazı vatandaşların panikle binalardan çıktığı görüldü.

Bazı binalarda çatlakların oluştuğu görüldü. Jandarma ve AFAD ekipleri de mahalleliyle görüşerek, çalışmalarını sürdürdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi bütün afetlerden muhafaza buyursun. Hamdolsun olumsuz bir haber almadık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör: - "Hamdolsun olumsuz bir haber almadık" DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

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