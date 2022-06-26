GÜNCELLEME 2 - Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle bir köprü kısmen çöktü, bazı iş yerlerini su bastı, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı iş yerlerini su bastı.

Atatürk Mahallesinde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapandı.

Yazı köyünde de heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İncebacaklar Mahallesi'nde ise Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir kısmı çöktü.

Heyelan riskine karşı bölgede önlem alan belediye ve Karayolları ekipleri, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Çalışmaları inceleyen Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ve bugün il genelinde yoğun bir sağanak olduğunu söyledi.

Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı, Şirin, İncebacak ve Ibracak köylerinde sorunlar yaşandığına işaret eden Vali Gürel, "Yenice merkezde de bir kısım evleri, bahçeleri su bastı. Bir kısım altyapılarımızda sorun var. Şimdi vatandaşlarımızla beraberiz. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve diğer kurumların ekipleri sahada şu anda, çalışma yapıyorlar. Özellikle dere ve köprü ağızlarını açarak, genişleterek vatandaşlarımıza zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Şükürler olsun can kaybımız yok." diye konuştu.

Vatandaşların uğradığı zararları telafi edeceklerini, bölgede daha fazla yağış beklendiğini belirten Gürel, vatandaşların özellikle bu akşam dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Vali Gürel, vatandaşların dere yataklarından ve riskli evlerden uzak durması gerektiğini de sözlerine ekledi.

- Filyos Çayı'nda debi yükseldi

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de Yenice'ye geçerek olumsuzluk yaşanan bölgelerde inceleme yaptı, vatandaşlarla görüştü.

Güneş, AA muhabirine, devlet olarak vatandaşın yanında olduklarını, sağanağın ardından ekiplerin hızla olumsuzluk yaşanan alanlara gittiğini ve müdahale ettiğini aktardı.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise ilçede son 1 haftadır süren yağışın 2 gündür etkisini artırdığını anlattı.

Çaylı, ilçede yer yer heyelanların meydana geldiğini, Filyos Çayı'nda debinin yükseldiğini belirterek, belediye olarak bir koordinasyon merkezi oluşturduklarını bildirdi.

İş makineleri ve diğer ekipmanlarla sahada olduklarını vurgulayan Çaylı, "Şu anda çok büyük bir sıkıntımız olmamasına rağmen, önümüzdeki günlerin ne getireceğini tahmin edemiyoruz. İnşallah yağmur azalır, etkisini kaybeder ve bu sıkıntıdan bölge olarak, Batı Karadeniz olarak kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

Yazı köyü sakinlerinden Adnan Kalaycı, 1991 ve 1998 yıllarında da aynı sıkıntıları yaşadıklarını belirterek, bu yıl da yağışların devam etmesi nedeniyle derede su seviyesinin çok yükseldiğini kaydetti.

Kalaycı, restoranındaki eşyaları suyun ulaşamayacağı yere taşıdıklarını vurgulayarak, köprünün ayaklarının çöktüğünü, ulaşımda sorunlar yaşadıklarını aktardı.

Öte yandan Yenice ilçe merkezine girmeye çalışan bir hafif ticari aracın, su ve molozlar nedeniyle yolda kalması ve araçtaki 3 kişinin yolu temizleme çalışmaları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.