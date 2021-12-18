YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. GÜNCELLEME 2 - Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

18.12.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALI SAYILARI GÜNCELLENDİ

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Iğdır-Ankara seferi yapan Aras Turizm firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü mevkisinde kar nedeniyle devrildi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan yabancı uyruklu Gomar Niyazoma, Emre Özsimek ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ile Kars'taki Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan vefat eden yolcuların yakınları Sarıkamış Devlet Hastanesi önünde ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi.

GÜNCELLEME 2 - Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

ÖLÜ VE YARALI SAYILARI GÜNCELLENDİ

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kars

Kars Namaz Vakitleri 18 Aralık Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:19
Öğle
12:09
İkindi
14:29
Akşam
16:49
Yatsı
18:15

Kars Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

Demir Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

Evini bastığı eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet'in teknik direktör Keleş'e güveni tam:

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Trabzonspor'un başarısı forma satışlarına yansıdı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Samsun'da öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.