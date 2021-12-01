GÜNCELLEME 2 - Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ender Sevinç ile iş insanı Tolga Ö. tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, iki gün önce gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 7'si işlemlerin ardından jandarmadan serbest bırakıldı. Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ekipler operasyonda el konulan evrakı delil torbaları ile adliye binasına taşıdı.
Jandarma ve polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sevinç'in yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi.
Savcılıktaki işlemlerin ardından Sevinç ve iş insanı Tolga Ö, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüpheliler Y.D, F.M, M.A. ve M.T.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sevinç, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra basın mensuplarına, "Adalet yerini en yakın zamanda bulacak" diyerek seslendi.
- Olay
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak bazı evraka el koymuştu.
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