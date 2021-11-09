GÜNCELLEME 2 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Enkazdan 8 yaralının kurtarıldığını ifade eden Baruş, "Enkazdan şu an için 8 kişi kurtarıldı ve sağlık durumlarında ciddi bir durum söz konusu değil. Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
- Arama-kurtarma çalışması başlatılan enkazdan 8 kişi yaralı kurtarıldı - Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz