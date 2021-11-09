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GÜNCELLEME 2 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

09.11.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arama-kurtarma çalışması başlatılan enkazdan 8 kişi yaralı kurtarıldı - Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Enkazdan 8 yaralının kurtarıldığını ifade eden Baruş, "Enkazdan şu an için 8 kişi kurtarıldı ve sağlık durumlarında ciddi bir durum söz konusu değil. Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

GÜNCELLEME 2 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

- Arama-kurtarma çalışması başlatılan enkazdan 8 kişi yaralı kurtarıldı - Malatya Valisi Aydın Baruş: - "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

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