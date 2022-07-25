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GÜNCELLEME 2 - Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

25.07.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 8 uçak ve 40 arazöz, 8 dozer ve 15 su tankeri sevk edildi.

Havanın kararmasıyla diğer hava araçlarının müdahalesi sona erdi, yangına gece görüş özelliği bulunan bir helikopter ve kara ekipleriyle müdahale sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle özellikle Seğirdim Mahallesi yakınlarında kullanılmayan 8 evin yandığı, bölgede 20 evde yaşayan 40 kişi ile 300'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvanın tahliye edildiği öğrenildi.

GÜNCELLEME 2 - Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

DETAYLAR EKLENDİ

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'da orman yangınına müdahale sürüyor

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