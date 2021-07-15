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  4. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

15.07.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın nedeniyle Aydıncık ilçesindeki bazı evler tedbiren boşaltıldı - Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman: - "Riskli bir yangınla karşı karşıyayız. Yangının etkisi artıyor. Şu anda 25 arazöz, 11 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevlere müdahale ediliyor" - "Bölgedeki bir evde yaşayan vatandaşlar, alevlerin riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi" DETAY VE GELİŞMELER EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile yangına müdahale ediliyor.

Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçrayan yangın, iki muz serası ve bir mezarlığın da etrafını sardı.

Rüzgar nedeniyle ekipler, yangına müdahale etmekte güçlük çekiyor.

- "Riskli bir yangınla karşı karşıyayız"

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, AA muhabirine, yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda ekibin görev aldığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz netleştirilmediğini belirten Akduman, şunları kaydetti:

"Riskli bir yangınla karşı karşıyayız. Çevre illerden de takviye ekipler yönlendirilmiş durumda. Ekiplerimiz yangını söndürmek için büyük bir mücadele veriyor. Bölgedeki bir evde yaşayan vatandaşlar, alevlerin riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerimiz, alevlerin eve ulaşmaması için çevresinde sulama yapıyor. Havadan ve karadan müdahalemiz sürüyor."

GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Yangın nedeniyle Aydıncık ilçesindeki bazı evler tedbiren boşaltıldı - Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman: - "Riskli bir yangınla karşı karşıyayız. Yangının etkisi artıyor. Şu anda 25 arazöz, 11 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla alevlere müd

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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