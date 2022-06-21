GÜNCELLEME - 2 - Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, 20'ye yakın arazöz, 150 orman işçisi ve itfaiye ekipleri ile söndürme çalışmaları sürdürüldü. Mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları tankerlerle söndürme çalışmalarına destek oldu.

- Yangında 2 hektar ormanlık ve zirai alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

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