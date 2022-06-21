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GÜNCELLEME - 2 - Muğla'daki orman yangını söndürüldü

21.06.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında 2 hektar ormanlık ve zirai alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Gürkoy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Ortaca ve Dalaman Belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede 2 uçak, 5 helikopter, 20'ye yakın arazöz, 150 orman işçisi ve itfaiye ekipleri ile söndürme çalışmaları sürdürüldü. Mahalle sakinleri de traktörlerine bağladıkları tankerlerle söndürme çalışmalarına destek oldu.

Yerleşim yerlerine yakın alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında 2 hektar ormanlık ve zirai alan zarar gördü.

Yanan alandan kaçmaya çalıştığı görülen bir kaplumbağa gazeteciler tarafından alandan uzaklaştırıldı.

GÜNCELLEME - 2 - Muğla'daki orman yangını söndürüldü

- Yangında 2 hektar ormanlık ve zirai alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'daki orman yangını söndürüldü

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