GÜNCELLEME - 2 Şırnak'ta terör saldırısında 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Vali Bilgin ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt daha sonra köy camisinde yapılan taziyeye katılarak, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

- Şehit güvenlik korucusunun cenazesi toprağa verildi ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSUNUN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz