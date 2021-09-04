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GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

04.09.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı ÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, B.K'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarptı.

Kazada, araçtaki Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Suzan Aksu ve Hülya Dinçkol hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Savcı ve jandarma olay yerinde inceleme yaptı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da olay yerine geldi.

Öte yandan, kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

- Kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı ÖLENLERİN İSİMLERİ VE DETAY EKLENDİ

Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 4 ölü, 7 yaralı
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