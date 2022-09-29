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GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

29.09.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki kişi, jandarmanın iz takip köpeği "Talan" tarafından bulundu.

Kapaklı köyünde 2 gün önce evinden ayrılan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk'ten bir daha haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Öztürk, iz takip köpeği "Talan" tarafından Kapaklı köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Akkuş mevkisinde kayalık alanda bulunan ağacın alt dallarında asılı halde bulundu.

Yaşlı adamı ağaçtan indiren askerler, daha sonra bir süre sırtlarında taşıyarak sedyeye götürdü.

Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

DETAYLAR EKLENDİ

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

Tokat'ta kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği "Talan" buldu

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Tokat kayı yaşlı adam

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